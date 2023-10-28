الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد المنظومة الجوية لـ"حماس" المسؤول عن إدارة أنظمة الاستطلاع والدفاع الجويَين

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش والشاباك تمكّنا اللّيلة الماضية، من قتل قائد المنظومة الجوّيّة التّابعة لحركة "حماس"، المدعو عصام أبو ركبة".
وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "أبو ركبة كان مسؤولًا عن إدارة منظومات الطّائرات المسيَّرة والمظلّات الشّراعيّة وأنظمة الاستطلاع الجوّي والدّفاع الجوّي التّابعة لـ"حماس".
ولفت أدرعي إلى أنّه "شارك أيضًا بحكم وظيفته، في تخطيط وتنفيذ المجازر في قرى وبلدات غلاف غزة يوم 7 تشرين الأوّل الحالي، وذلك تحديدًا من خلال توجيه المسلّحين الّذين تسلّلوا إلى أراضي غلاف غزة، راكبين المظلّات الشّراعيّة؛ بالإضافة إلى قيادة هجمات الطّائرات المسيَّرة على مواقع الجيش المتاخمة لحدود غزة".
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