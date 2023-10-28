"النشرة": توقيف مطلوبين في بلدة حورتعلا خلال مداهمة تخللها إطلاق نار على قوة من الجيش

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "قوة من الجيش اللبناني داهمت منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا، وتمكنت من توقيف عدد منهم"، لافتاً الى أن "المداهمة تخللها اطلاق نار على الجيش".

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