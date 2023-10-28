زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "الجيش وجهاز الشاباك قاما بقتل قائد القوة البحرية للواء غزة التابع لحركة حماس، الذي قاد محاولة التسلل البحري إلى منطقة زيكيم قبل بضعة أيام ويدعى راتب أبو صهيبان".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد القوة البحرية لـ"حماس" الذي قاد محاولة التسلل البحري إلى زيكيم قبل أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.