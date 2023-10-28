جريح نتيجة تلاسن تطوّر إلى إطلاق نار في المنية

أُصيب شخص في ساقه بطلق ناري، أمام إحدى المدارس في ​المنية​، نتيجة تلاسن تطوّر إلى ​إطلاق نار​. وقد نُقل المصاب إلى مستشفى النيني في ​طرابلس​ لتلقّي العلاج، فيما حضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان على الفور وباشرت التّحقيق بالحادثة، والعمل جار على تعقّب مطلق النّار تمهيدًا لتوقيفه .

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