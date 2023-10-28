لفت رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" طلال أرسلان، إلى أنّه "حين تكتفي جامعة الدول العربية بقرارات التّنديد والاستنكار والتّحذير، ويُصبح دورها كدور أبعد المنظّمات وأصغرها، نُدرك تمامًا علّة ما آلت إليه الأمور اليوم فينا كعرب".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "أنّنا أمام كارثة إنسانيّة حقيقيّة لم تحصل ولا تحصل في حروب العالم كافّة"، مشيرًا إلى أنّ "العدو يتعمّد قطع كلّ مكوّنات الحياة الأساسيّة عن الفلسطينيّين بحجّة محاربة "حماس"، ويعرف مسبقًا أنّه عاجز عن محاربتها". وختم: "تحرّكوا لنصرة الفلسطينيّين وأهل غزّة قبل فوات الآوان، فنيران الحرب الكبرى إن حصلت لن ترحمكم!".
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان دعا للتحرك لنصرة الفلسطينيين: نحن أمام كارثة إنسانية والعدو عاجز عن محاربة "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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