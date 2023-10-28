أرسلان دعا للتحرك لنصرة الفلسطينيين: نحن أمام كارثة إنسانية والعدو عاجز عن محاربة "حماس"

لفت رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" ​طلال أرسلان​، إلى أنّه "حين تكتفي ​جامعة الدول العربية​ بقرارات التّنديد والاستنكار والتّحذير، ويُصبح دورها كدور أبعد المنظّمات وأصغرها، نُدرك تمامًا علّة ما آلت إليه الأمور اليوم فينا كعرب".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "أنّنا أمام كارثة إنسانيّة حقيقيّة لم تحصل ولا تحصل في حروب العالم كافّة"، مشيرًا إلى أنّ "العدو يتعمّد قطع كلّ مكوّنات الحياة الأساسيّة عن الفلسطينيّين بحجّة محاربة "حماس"، ويعرف مسبقًا أنّه عاجز عن محاربتها". وختم: "تحرّكوا لنصرة الفلسطينيّين وأهل غزّة قبل فوات الآوان، فنيران الحرب الكبرى إن حصلت لن ترحمكم!".