وقفتان تضامنيتان مع غزة في مخيم مار الياس والضاحية الجنوبية

نظم اتحاد نقابات عمال فلسطين- فرع لبنان واتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بمشاركة اتحاد النقابات العالمي والفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في مخيم مار الياس، وقفة تضامنية مع فلسطين وشجب للعدوان الإسرائيلي والأميركي في غزة.

وشارك في الوقفة أمين عام اتحاد النقابات العالمي بامبيس كريستيس، عضو المجلس الرئاسي للاتحاد رئيس اتحاد الوفاء علي طاهر ياسين، الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين عبدالقادر عبدالله، رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان غسان بقاعي، أمين سر حركة فتح والفصائل في منطقة بيروت سمير ابو عفش وممثلو أحزاب وتنظيمات وطنية وإسلامية فلسطينية ولبنانية.

واستنكر المعتصمون، "جرائم العدو الإسرائيلي التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم عبر شاشات التلفاز ووسائل الإعلام، وانحاز العالم للعدوان الصهيوني بضغط أميركي اوروبي وصمت بعض الأنظمة العربية المنساقة في مشاريع التطبيع".

وفي سياق منفصل، نظم اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات بمشاركة الاتحاد العام لعمال فلسطين - فرع لبنان، وقفة تضامنية مع غزة وفلسطين عند تقاطع كالیري سمعان في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعنوان "كلنا فلسطين".

شارك في الوقفة عدد من السائقين العموميين والعمال والنقابيين اللبنانيين والفلسطينيين الذين داسوا بأقدامهم وعجلات سياراتهم علم إسلرائيل، مؤكدين رفضهم أن "يكون علم العدو بديلا لعلم فلسطين على منصات الامم المتحدة وفي سفارات دول النفاق والظلم في نظام عالمي يرعى ويحمي كل انواع الظلم والاضطهاد".