رحّب الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بـ"القرار العربي الّذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المُحبّة للسّلام والاستقرار"، معربًا عن أمله في أن "نشهد قريبًا وقف العنف في غزة، والحفاظ علي حياة المدنيّين".
وكانت قد اعتمدت الجمعيّة العامّة أمس، مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانيّة فوريّة لوقف الأعمال العدائيّة في غزة. وحصل القرار غير الملزم على 120 صوتًا مؤيّدًا، مقابل اعتراض 14 صوتًا، وامتناع 45 دولة عن التّصويت.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة: نأمل بأن نشهد قريبا وقف العنف في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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