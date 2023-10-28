فيديو .. القوات الإسرائيلية تعترض فريق روسيا اليوم في القدس

الشارقة - اميمة ياسر - سجلت مراسلة روسيا اليوم في القدس داليا النمري لحظة تعرض فريق RT للطرد من منطقة باب العامود في القدس من قبل الشرطة الإسرائيلية وسط تهديدات بالاعتقال إن لم يغادروا المنطقة، ودون إعطاء أي مبرر.

وتعرضت المراسلة وأفراد الطاقم لعبارات تهديد بالاعتقال والتهكم من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال تغطية أحداث اليوم الجمعة في منطقة باب العامود في القدس.

وتوجه عناصر من الشرطة الإسرائيلية نحو فريق RT وطلب الضابط المسؤول هويات طاقم RT، ورغم تأكده من التصاريح والهويات طالب بالمغادرة فورا قائلا: "اذهبوا من هنا، خذوا كاميراتكم من هنا واذهبوا.. لن أقولها مرتين، هكذا، هنا لا تقف الصحافة، هناك نقطتان لتجمع الصحافة".

فأجابته المراسلة: حاولنا العبور لكنهم منعونا (الشرطة الآخرون منعونا من العبور الى نقطة الصحافة).

وتابع الضابط: أنتم تسببون لنا الازعاج هنا.

فسألت المراسلة: اشرح لي ما المشكلة ولماذا؟

فقال الضابط: "هكذا لإنني أمرت بذلك خذوا الكاميرا واذهبوا.. أنت (موجها كلامه للمراسلة) لا تعتقدي أنك تضايقيني أنك تقومين بتصويري وأنا أستطيع تصويرك كذلك ولكن أخشى أن يتضايق أحد مما أراه أمامي!!!..اذهبوا الآن".

فسألت المراسلة: من أنت؟

الضابط مهددا: "قائد القوة.. اذهبوا الآن وهذه المرة الأولى أما المرة الثانية سأقوم باعتقالكم ..اذهبوا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها فريق RT للمضايقات، حيث سبق وأن تعرضت مراسلة RT في مدينة القدس داليا النمري خلال تغطيتها للأحداث في بث مباشر مع استوديو RT الأسبوع الماضي، (حيث كانت تقف على طرف شارع رئيسي)، للتهديد بتوقيفها من قبل القوات الإسرائيلية تحت تهديد السلاح لأنها كانت تتحدث بالعربية.