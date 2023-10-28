شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يطالب إسرائيل بـ«وقف هذا الجنون» و«وضع حد للهجمات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - أ ف ب

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل السبت بـ«وقف هذا الجنون فوراً» و«وضع حد لهجماتها»، في رسالة عبر منصة «إكس».

وقال الرئيس التركي «عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت الجمعة، على غزة استهدفت مجدداً نساء وأطفالاً ومدنيين أبرياء وعمقت الأزمة الإنسانية الحالية، على إسرائيل أن توقف هذا الجنون فوراً وتضع حداً لهجماتها».

وأعلنت السبت، حماس أن مقاتليها يشتبكون مع القوات الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، بعدما كثفت إسرائيل هجماتها على غزة.

واستمر انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لأكثر من عشر ساعات حتى وقت مبكر السبت، وقالت شركات الاتصالات وجمعية الهلال الأحمر، «إن الانقطاع بسبب القصف الإسرائيلي».

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في إفادة بثها التلفزيون الجمعة «إضافة إلى الهجمات التي نفذت في اليومين الماضيين، توسع القوات البرية عملياتها الليلة»، ما يثير تساؤلاً بخصوص ما إن كان الاجتياح البري المرتقب منذ وقت طويل لغزة قد بدأ.

وأضاف أن القوات الجوية الإسرائيلية تنفذ ضربات مكثفة على الأنفاق التي حفرتها حماس وغيرها من البنية التحتية.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه قتل قائد المجموعة الجوية لحركة حماس الذي شارك في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على بلدات جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت عاصم أبو ركبة قائد المجموعة الجوية لحماس، الذي كان مسؤولاً عن الطائرات الشراعية والمسيّرة والرصد الجوي والدفاع الجوي.