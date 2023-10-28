شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان.. 21 قتيلاً في حريق بمنجم لشركة أرسيلور ميتال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الماتي - أ ف ب

قُتل 21 شخصاً من عمّال المناجم على الأقل، ولا يزال البحث مستمرّاً عن 23 آخرين السبت، بعد حادث وقع في منجم مملوك لشركة أرسيلور ميتال في وسط كازاخستان، وفقاً لحصيلة صادرة عن شركة الصلب العالمية العملاقة.

وأعلن الرئيس الكازاخستاني على الفور «إنهاء التعاون» مع المجموعة العملاقة.

وأوضحت السلطات المحلية «اندلع حريق في منجم كوستينكو قضى فيه 21شخصاً فيما نقل 18 شخصاً لحقت بهم إصابات متفاوتة الخطورة إلى المستشفى».

وأشارت السلطات إلى أنه «من أصل 252 عاملاً كانوا موجودين عند وقوع المأساة عاد 205 إلى السطح».

وهو ثاني حادث يقع فيه ضحايا في غضون شهرين في أحد مناجم المجموعة بعد مقتل خمسة عمال في منتصف آب/أغسطس في المنطقة نفسها.

ووقع الحادث في منجم قريب من مدينة كاراغاندا الواقعة في منطقة صناعية في وسط كازاخستان إلى حيث توجه وزير حالات الطوارئ سيريم شاريبخانوف.

وتتهم كازاخستان مجموعة أرسيلور ميتال بانتظام بعدم احترام معايير السلامة أو البيئة.