انت الان تتابع خبر مع انقطاع الاتصالات.. كيف يطلب أهالي غزة الإسعاف؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعربت العديد من المؤسسات الصحية الدولية عن تخوفها من عدم قدرة الفلسطينيين من الاتصال بالإسعاف لنقل المصابين وانتشال المفقودين تحت الركام بفعل القصف الإسرائيلي العنيف.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في خانيونس، إن مواطنين اضطروا للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصف للإبلاغ عن حالة إسعافية.



كما قالت مصادر صحفية في قطاع غزة، إن المستشفيات تنتظر وصول أول إصابة إلى المستشفى لتعرف أين هي أماكن القصف الإسرائيلي، وتباشر بالإسعاف.

في الأثناء، قالت مصادر طبية إن أكثر من 25 شهيدا و35 مصابا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وشن الاحتلال غارات استهدف محيط مستشفى الكلى والمستشفى الأندونيسي شمالي قطاع غزة، ومحيط مستشفى الشفاء وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا مكونًا من عدة طوابق لعائلة الغول في مخيم الشاطئ ووصلت عشرات الشهـداء والجرحى لمستشفى الشفاء.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مناطق عدة قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة.

