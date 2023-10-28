أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل ترتكب أكبر مجزرة في تاريخ قطاع غزة.. والحوار الآن يجري بالنار في أروقة الأمم المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور “مصطفى البرغوثي”، أن إسرائيل ترتكب أكبر وأخطر مجزرة في تاريخ قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الحوار يجري الآن بالنار داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأوضح أنه في حال تصدت المقاومة الفلسطينية لمحاولة الاجتياح البري للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، فإنه يمكن في هذه الحالة أن تتراجع إسرائيل عن قرارها.