تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

جددت المقاومة الفلسطينية، القصف الصاروخي على مستوطنات إسرائيلية تقع على حدود غزة.

جاء ذلك غداة توغل الجيش الإسرائيلي بريا بشكل تدريجي في القطاع عقب قطع الاتصالات عنه، فيما طالبت عائلات المحتجزين في غزة الحكومة الإسرائيلي بوضع تفسير بشأن تزايد قصف القطاع، وفق «العربية».

وكان جيش الاحتلال، أعلن أنه استخدم 100 طائرة في قصف شمال قطاع غزة خلال الليل باستخدام مئات الصواريخ، حيث وجه 150 ضربة لأهداف قال إنها تابعة لحركة حماس.