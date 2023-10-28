قصف إسرائيلي عنيف على غزة يُنهي حياة 25 فلسطينيًا

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 25 فلسطينيًا وأُصيب العشرات جراء قصف "الاحتلال الإسرائيلي" المُتواصل على قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم السبت.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، وصول خمسة وعشرين شهيدًا وعشرات المُصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

ويأتي تصعيد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة عقب قطعه الاتصالات عن القطاع المحاصر مساء أمس الجمعة.

غزة تحترق| الاحتلال الإسرائيلي يقصف القطاع بالطائرات والمدفعية والبوارج البحرية

استهدف "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، بالمُقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددًا من الشهداء والمُصابين، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء أمس الجمعة.

ونتيجة للقصف العنيف والقوي الذي يُنفذه "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، انقطعت الكهرباء وخدمات الانترنت بشكل كامل عن القطاع، فضلاً عن انقطاع المياه في عدة مناطق.

من جانبه قال التلفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفًا هو الأعنف برًا وبحرًا وجوًا مُنذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي مُنذ 7 أكتوبر الجاري.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة، إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.

وذكر مرصد "نت بلوكس" أن منظومة الاتصالات بقطاع غزة انهارت.