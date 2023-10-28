أمريكا تُناشد الصين بالضغط على إيران لإنهاء الحرب في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - ناشد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "ماثيو ميلر"، الصين باستخدام كل ما لديها من قدرة كقوة مُؤثرة للحث على الهدوء في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت.

وأضاف ميلر: "نعلم أن الصين لديها علاقات مع عدد من الدول في المنطقة، ونحثهم على استخدام تلك العلاقات وخطوط الاتصال المتاحة لهم للحث على الهدوء والاستقرار".

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الصينيين يتمتعون بنفوذ كبير على إيران، التي تعتبر داعمًا رئيسيًا لحماس.

وجاء وانج إلى واشنطن في وقت لا تزال فيه التوترات مرتفعة بين البلدين، بما في ذلك بشأن ضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة وتصرفات الصين الأكثر حزمًا في بحر الصين الشرقي والجنوبي.

أمريكا تُشكك في الأرقام الفلسطينية لشهداء غزة: "لانثق بحماس ولا وزارة الصحة"

أكد "البيت الأبيض"، أنه يعمل مع شركائه على الأرض لتسريع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية، "جون كيربي"، مساء الخميس.

وقال البيت الأبيض: "الضحايا في غزة ليسوا قريبين من الأرقام التي تخرج من هناك، نعرف أن هناك ضحايا مدنيين في غزة ولكن لا ينبغي الاعتماد على أرقام حركة حماس ووزارة الصحة بغزة".

وأشار البيت الأبيض: "من حق إسرائيل أن تستهدف وتلاحق حماس بعدما حصل في السابع من أكتوبر، كما أن الهدنة الإنسانية قد تكون لساعات وفي بعض المناطق لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في غزة".