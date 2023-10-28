شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صناعة الشيوخ: كلمة الرئيس السيسى بالمتلقى الدولى للصناعة وجهت رسالة للعالم بأن مصر دولة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، تضمنت رسالة للداخل والخارجـ ولعل أبرز هذه الرسائل أن مصر دولة قوية وقادرة علي حماية آمنها الداخلي وحدوها الخارجية.

وأضاف "مطر" في تصريحات لـ"الخليج 365" :" الرئيس عبد الفتاح السيسى رسائله لا تحتاج إلي أي تاويلات أو تفسيرات بل علي العكس تماما، فجميع كلماته واضحة وصريحة"، مشيرا إلي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف حماية المدنيين خوفا من اتساع نطاق الصراع لأن اتساع الصراع ضد مصالح المنطقة بأكلمها.

وأشاد رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالموضوعات التي تحدث فيها الرئيس الرئيس السيسي بشأن تطوير الصناعة المصرية، مضيفا :" الرئيس السيسى كلماته تؤكد أنه لدية رؤية ودراية كاملة بملف الصناعة المصرية.

وكان الرئيس السيسى قال إن الدولة تهتم بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق، متابعا: "هناك اهتمام بدعم وتطوير الصناعة وقولت الكلام ده السنة اللى فاتت.. الهدف الأكبر لتغطية احتياجات السوق المصري".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض والمتلقي الدولي السنوي للصناعة: "وبالمناسبة نحقق صادرات 35 مليار دولار.. طب مستلزمات الإنتاج اللى فيهم كام بالدولار.. لو مستلزمات الإنتاج 30 مليار دولار.. يبقي العائد من كل اللى بنعمله ده 5 ملايين دولار.. دول كلهم أو نسبة كبيرة منهم تتعمل داخل مصر.. وده ممكن اللى تعمله الشركات الصغيرة.. تلبية السوق المصري من كل شيء مش بس في الصناعة.. المكون المحلي بتزيد بشكل مستمر".

وتابع الرئيس السيسي: "صناعة السيارات من زمان أوي من الستينيات وقبل كده.. المكون المحلي قد إيه.. تجد اللى المصنعين بيعملوا نفس الحاجة.. نسبة المكون المحلي بتكون 45 – 50 %.. الاقي الشركة دي زي دي زي دي.. 25 % بس يتكلموا مثلا بـ 20 % من شركة تانية.. مش كلكم زي بعض.. الإكسسوارات أو التنجيد بتاعها.. أو الصاج.. حاجات أخري تدخل في صناعة السيارات".

وأكمل الرئيس السيسي: "دور اتحاد الصناعة ووزارة التجارة والصناعة.. أنت بتقولي 45 % أو 50 % بس هي حاجة واحدة.. نفس المكون طب والباقي.. ده مهم أوي نكون واخدين بالنا.. مستعد أعمل المنشأة المدنية مهما كانت التكلفة علشان أخلي رجال الصناعة يركزوا في المعدات علشان يحصل نقلة كبيرة في المسار اللى بنتكلم فيه".