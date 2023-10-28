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أعلنت شرطة نيويورك توقيف ما لا يقلّ عن 200 شخص، خلال تظاهرة نظّمتها حركة يهوديّة، احتجاجًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. في حين أكّد المنظّمون أنّ التّوقيفات شملت 300 شخص، خلال تفريق التّجمّع داخل محطّة "غراند سنترال" للقطارات.
ونظّمت الاعتصام الكبير مجموعة "جوييش فويس فور بيس-نيويورك سيتي"، الّتي أشارت إلى أنّ آلاف الأشخاص سدّوا القاعة الرّئيسيّة للمحطّة. وأكّدت أنّها "أكبر عمليّة عصيان مدني تشهدها مدينة نيويورك في غضون عشرين عامًا".
ورفعوا المحتجّون لافتات كُتب عليها "الحرّيّة للفلسطينيّين" و"احزنوا على القتلى وناضلوا من أجل الأحياء"، كما ارتدى البعض قمصانًا كُتب عليها "ليس باسمنا" و"وقف إطلاق نار الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف أكثر من 200 شخص خلال تفريق تظاهرة نظمتها حركة يهودية دعمًا لغزة في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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