عائلات الأسرى لدى "حماس" قلقة وطالبت بتفسيرات بعد تكثيف عمليات القصف في غزة

أعربت عائلات الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس"، عن "قلقها وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتفسيرات بعد عمليات القصف الكثيفة للجيش على قطاع غزة".
كذلك طالبت العائلات، في بيان، وزير الدفاع يوآف غالانت وأعضاء الحكومة "بعقد لقاء معهاا هذا الصباح، بعد ليلة من الألم الشديد".
وأمس، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين، أن "المحادثات بشأن الرهائن ستستمر حتى مع تكثيف الغارات على غزة وسنضغط بهذا الشأن".
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