لفت الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان، إلى أنّ "عمليّات القصف الإسرائيليّة المتزايدة على غزة، الّتي تكثّفت اللّيلة الماضية، استهدفت مرّة أخرى النّساء والأطفال والمدنيّين الأبرياء، ممّا أدّى إلى تفاقم الأزمة الإنسانيّة".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "يجب على إسرائيل أن تخرج فورًا من حالة الجنون هذه، وأن توقف هجماتها"، داعيًا "جميع إخوتي" إلى "تجمّع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك في إسطنبول اليوم، حيث سنعزّز هذه الدّعوات، ونصرخ بأنّنا نقف مع الشعب الفلسطيني ضدّ القمع الإسرائيلي".
وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة أغارت اللّيلة الماضية على نحو 150 هدفًا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، حيث تمكّنت الطّائرات خلال الغارات من قتل مقاتلين من حركة "حماس"، وتدمير أنفاق قتاليّة ومناطق قتال تحت الأرض، بالإضافة إلى بنى تحتيّة إرهابيّة أخرى تحت الأرض".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: على إسرائيل أن تخرج فورًا من حالة الجنون وتوقف هجماتها على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.