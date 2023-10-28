أردوغان: على إسرائيل أن تخرج فورًا من حالة الجنون وتوقف هجماتها على غزة

لفت الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى أنّ "عمليّات القصف ال​إسرائيل​يّة المتزايدة على ​غزة​، الّتي تكثّفت اللّيلة الماضية، استهدفت مرّة أخرى النّساء والأطفال والمدنيّين الأبرياء، ممّا أدّى إلى تفاقم الأزمة الإنسانيّة".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "يجب على إسرائيل أن تخرج فورًا من حالة الجنون هذه، وأن توقف هجماتها"، داعيًا "جميع إخوتي" إلى "تجمّع ​فلسطين​ الكبير في مطار أتاتورك في ​إسطنبول​ اليوم، حيث سنعزّز هذه الدّعوات، ونصرخ بأنّنا نقف مع ​الشعب الفلسطيني​ ضدّ القمع الإسرائيلي".

وكان قد زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرات حربيّة أغارت اللّيلة الماضية على نحو 150 هدفًا تحت الأرض في شمال ​قطاع غزة​، حيث تمكّنت الطّائرات خلال الغارات من قتل مقاتلين من حركة "حماس"، وتدمير أنفاق قتاليّة ومناطق قتال تحت الأرض، بالإضافة إلى بنى تحتيّة إرهابيّة أخرى تحت الأرض".