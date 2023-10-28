رئيس البرلمان العربي: صمت وتخاذل المجتمع الدولي شجعا قوة الاحتلال على التمادي بجرائمها

أكّد رئيس ​البرلمان العربي​، ​عادل بن عبد الرحمن العسومي​، أنّ "صمت ​المجتمع الدولي​ تجاه المجازر الوحشيّة الّتي تقوم بها قوّة الاحتلال الغاشمة في ​قطاع غزة​، شجّعها على التّمادي في جرائمها الشّنيعة بحقّ الفلسطينيّين".

وشدّد في بيان، على أنّ "استمرار هذا التّخاذل الدّولي غير المبرَّر، يمثّل سندًا غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعيّة بحقّ شعب أعزل"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الصّمت يعود بالعالم إلى مرحلة ما قبل إقرار ​القانون الدولي​ الإنساني، ويكشف عن الوجه القبيح للدّول الّتي تدافع عن هذا القانون على منصّات المحافل والمؤتمرات، وتتغافل عنه عند الحاجة الفعليّة إليه لحماية أرواح المدنيّين".

ولفت العسومي إلى أنّ "إقرار ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ لمشروع قرار عربي يدعو إلى وقف إطلاق النّار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، وحماية المدنيّين، وفتح ممرّات إنسانيّة، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدّولي، لا بدّ أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقيّة لتنفيذ مقرّراته على أرض الواقع؛ حتّى لا يظلّ مجرّد حبر على ورق".

وركّز على أنّ "مجرمي الحرب في سلطة الاحتلال، لن يتوقّفوا عن أعمالهم الإجراميّة ما لم يدركوا أنّ هناك ضغوطًا حقيقيّةً من قبل المجتمع الدولي، لوقف الإبادة الجماعيّة الّتي تُرتكب بحقّ المدنيّين في قطاع غزة".