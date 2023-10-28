شدّد مدير "منظمة الصحة العالمية"، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أنّ "التّقارير الّتي تتحدّث عن القصف المكثّف في غزة، مثيرة للقلق الشّديد"، لافتًا إلى أنّه "لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظّروف، ولا العثور على مأوى آمن".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "انقطاع التيار الكهربائي يجعل من المستحيل على سيّارات الإسعاف الوصول إلى الجرحى"، مؤكّدًا "أنّنا ما زلنا غير قادرين على التّواصل مع موظّفينا والمرافق الصّحيّة في غزة. أنا قلق على سلامتهم".
وركّز غيبريسوس أنّ "منظّمة الصحّة تناشد جميع أولئك الّذين لديهم القدرة على الضّغط من أجل وقف إطلاق النّار، أن يتحركّوا الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: ما زلنا غير قادرين على التواصل مع موظفينا في غزة ولا يمكن الوصول للجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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