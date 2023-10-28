أمير قطر استعرض مع رئيس إيران العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينيّة

أعلن الديوان الأميري القطري، أنّ "أمير قطر الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جرى خلاله استعراض آخر تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينيّة، إضافةً إلى العلاقات الثّنائيّة والمستجدّات الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك".
وكان قد شهد قطاع غزّة ليل أمس، قصفًا إسرائيليًّا عنيفًا، وسط انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت، فيما أكّدت حركة "حماس"، "أنّها مستعدّة وجاهزة إذا شنّت إسرائيل أيّ هجوم برّي على غزة".
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