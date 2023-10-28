لافروف: تدمير قطاع غزة سيخلق كارثة لعقود والدخول بمفاوضات مباشرة أصبح الآن بعيد المنال

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى "ضرورة إطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة، لإنقاذ السكان القابعين تحت الحصار بلا ماء وغذاء وكهرباء".
ولفت لافروف، الى أن "تدمير قطاع غزة سيخلق كارثة لعقود، والدخول في مفاوضات مباشرة حول قيام دولتي فلسطين وإسرائيل أصبح الآن بعيد المنال".
وأكد أن "روسيا تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل بشكل كامل، وترسل إشارات حول ضرورة التوصل لحل سلمي"، معتبراً أن "خطط التي اعلنتها اسرائيل لتدمير حماس لا يمكن تنفيذها دون تدمير غزة وأغلبية السكان المدنيين".
وأضاف "نرسل إشارات للجانب الإسرائيلي حول ضرورة البحث عن حل سلمي، وعدم استكمال استراتيجية الأرض المحروقة"، مشيراً إلى أن "موظفي الأمم المتحدة في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يتمتعون بحصانة خاصة، وعلى المنظمة أن تعتني بذلك".
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