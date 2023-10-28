"كتائب القسام": قصفنا قاعدة "زيكيم" برشقة صاروخية ردًا على المجازر بحق المدنيين

أعلن "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا قاعدة "زيكيم" برشقة صاروخيّة، ردًّا على المجازر الإسرائيليّة بحقّ المدنيّين". وكان قد زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرات حربيّة أغارت اللّيلة الماضية على نحو 150 هدفًا تحت الأرض في شمال ​قطاع غزة​، حيث تمكّنت الطّائرات خلال الغارات من قتل مقاتلين من حركة "حماس"، وتدمير أنفاق قتاليّة ومناطق قتال تحت الأرض، بالإضافة إلى بنى تحتيّة إرهابيّة أخرى تحت الأرض".

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