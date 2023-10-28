اقعد عوج واتكلم عدل .. إبراهيم عيسى: الشعب الفلسطيني مش هيسيب أرضه وييجي يقف على حدود مصر

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي إبراهيم عيسى خلال حلقة برنامجه رسالة حادة للمزايدين بشأن أزمة التهجير القسري لسكان غزة .

حيث قال عيسى : الشعب الفلسطيني مش هيسيب أرضه وييجي يقف على حدود مصر .

وتابع عيسى : لو عمل كده مش هدخله، مؤكداً جنون حماس واستغلالهم للقضية الفلسطينية .

وأضاف : أنا مش مجنون زي حماس عشان أمكن اسرائيل من انها تعمل في الشعب الفلسطيني كده .

وتابع : : أي فسل ولا نكرة بيكتب مقال بينشرها هنا ولا هنا ، اقعد عوج واتكلم عدل .

ووجه الإعلامي ابراهيم عيسى رسالة للرأي العام المصري ، حيث قال : اطمئن وآمن انك شعب قوي وقادر انك تدافع عن سيادتك الوطنية