شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: مايحدث في غزة سيخلق «كارثة لعقود» وروسيا تواصل بحث التهدئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، السبت، أن ما تفعله القوات الإسرائيلية من تدمير لغزة وطرد مليوني نسمة من القطاع سيخلق كارثة لعقود عديدة.

وأضاف «لافروف»، أن الوصول إلى المفاوضات المباشرة بشأن إقامة الدولتين أصبح الآن أمراً بعيد المنال.

ورغم صعوبة الوصول للمفاوضات، أكد «لافروف»، أن روسيا تحافظ على اتصالاتها الكاملة مع إسرائيل، حول ضرورة البحث عن حل سلمي للصراع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، غاراته التي تستهدف البني التحتية للقطاع وتشديد الحصار على سكانه، مُخلفاً آلاف الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.