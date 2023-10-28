شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن قتلها قيادياً في حماس وضرب 150 هدفاً تحت الأرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - أ ف ب

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان السبت، أنه قتل القيادي في حركة حماس عصام أبو ركبة مسؤول القوات الجوية والمظلات الشراعية الآلية والمسيرات ومعدات الرصد والدفاع الجوي.

وأوضح البيان «شارك عصام أبو ركبة في تنظيم هجوم غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لقد ترأس مقاتلي حماس الذين تسللوا إلى الغلاف بمظلات شراعية آلية وكان مسؤولاً عن الهجمات بمسيرات على مواقع مراقبة للجيش الإسرائيلي».

ومن جهة أخري أكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب 150 هدفاً تحت الأرض في شمال قطاع غزة مستهدفاً شبكة الانفاق التابعة لحركة حماس خلال ليل الجمعة/ السبت الذي شهد عمليات قصف كثيفة جداً.

وقال ضابط إسرائيلي كبير شارك في العمليات في جنوب إسرائيل عبر حساب الجيش الرسمي على منصة «اكس»، «نقصف قطاع غزة بكثافة غير مسبوقة، جواً وبراً وبحراً. سيقضي الجيش الإسرائيلي على كل مقاتل موجود في غزة سواء كان مهماً أو ثانوياً وسيدمر البنية التحتية لحماس».

ومنذ حرب العام 2014، أقامت حماس أنفاقاً داخل قطاع غزة على ما يفيد خبراء في الشؤون العسكرية.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن قصف هذه الانفاق بكثافة في العام 2021.

وتتواصل عمليات القصف السبت في قطاع غزة الذي يستهدف بضربات إسرائيلية غير مسبوقة منذ هجوم حركة حماس في غلاف غزة الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص فيه.

ووفقاً للجيش، تحتجز حماس 229 رهينة، من إسرائيليين ومزدوجي الجنسية وأجانب، وقد أفرجت الحركة عن أربع نساء.

وأعلنت حماس الخميس مقتل نحو 50 جراء القصف الإسرائيلي.

قُتل في قطاع غزة أكثر من 7326 شخصاً، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3038 طفلاً، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقطاع غزة مقطوع عن العالم منذ الجمعة، بسبب قطع الاتصالات الهاتفية والانترنت.

ويقيم نحو 2,4 مليون فلسطيني في القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ العام 2007 مع تولي حركة حماس السلطة فيه.

وقد أحكم هذا الحصار منذ الحرب الأخيرة مع حرمان القطاع من المياه والكهرباء والوقود والمواد الغذائية.

وتعتبر إسرائيل أن حركة حماس الفلسطينية تدير عملياتها من شبكة أنفاق واسعة تحت الأرض وتخزن فيها ترسانتها.

وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة «خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة (في الجيش الإسرائيلي) 150 هدفاً تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها أنفاق يستخدمها الإرهابيون ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى. وقد قتل عدة إرهابيين من حماس».