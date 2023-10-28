شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو | مقتل 28 شخصاً وإصابة 60 آخرين بحادث مروري في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن نحو 28 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 60 آخرون السبت في حادث تصادم بين عدة سيارات في محافظة البحيرة على بعد نحو 132 كيلومترا شمالي العاصمة القاهرة.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مصادر بالشرطة قولها إن التصادم وقع بسبب تسرب زيت من سيارة مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض السيارات.

واشتعلت النيران بالسيارات، ليتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، قبل السماح بوصول سيارات الإسعاف للتعامل مع ضحايا الحادث.

وتوقفت حركة السير على الطريق في الجانب المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، فيما تواجدت الأوناش لبدء رفع السيارات المتضررة من الحادث، عقب نقل المصابين إلى المستشفيات.

وبدأت الجهات الأمنية المختصة في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

