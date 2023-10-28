شكرا لقرائتكم خبر عن بطائرات مسيّرة.. قوات كورية جنوبية وأمريكية تجري تدريبات قتالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنجي - رويترز

قال الجيش الكوري الجنوبي، السبت، إن قوات تابعة له وأخرى أمريكية أجرت تدريبات قتالية مشتركة الأسبوع الماضي، شملت استخدام طائرات مسيّرة وأجهزة استشعار بالليزر يمكن ارتداؤها في إطار جهود لتحديث قدرات جيشي البلدين.

وجاء هذا ضمن سلسلة تدريبات هوجوك السنوية التي يجريها الجيش الكوري الجنوبي؛ بهدف تحسين الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وشمل التدريب تكوين فريق يضم أكثر من 120 جندياً من الجانبين لقتال فريق آخر مدرَّب في نموذج لمدينة تشبه عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ في مركز التدريب القتالي بمدينة إنجي غرب البلاد.

واستُخدم في التدريب أيضاً العديد من أنظمة الأسلحة عالية التقنية؛ بهدف تعزيز القدرات القتالية، واستخدمت القوات معدات يمكن ارتداؤها مزودة بأنظمة ليزر لمحاكاة المعارك الفعلية.

وحلقت عدة طائرات مسيّرة لأغراض الاستطلاع وكان بعضها يطلق النار من بندقية هجومية، في حين استخدمت كوريا الجنوبية مركبة مسيّرة متعددة الأغراض لنقل الجرحى.