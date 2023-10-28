انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة قرابة 100 شخص جراء حادث سير مروع في مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة للتعامل مع مصابي حادث المرور الذي وقع صباح السبت بين حافلة لنقل الركاب وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في محيط منطقة وادي النطرون قبل الطريق الدولي باتجاه القاهرة.وصرح حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن الحادث أسفر عن مصرع 32 شخصاً وإصابة 63 آخرين تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الحادث وكلفت المباحث الجنائية بتقديم تحرياتها حول الواقعة، وفق صحيفة "الأهرام".

