شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قرار الجمعية العامة.. تفاصيل أول شقاق علني بين دولة الاحتلال وحلفائها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في غزة بأغلبية 120 عضوًا، عن أول حالة شقاق علني بين دولة الاحتلال وداعميها، ومنهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأعضاء آخرين في مجموعة السبع مثل اليابان.

وترفض دولة الاحتلال الدعوات للتهدئة في غزة رغم التفاف أقرب حلفائها في الغرب حول فكرة "الوقف الإنساني المؤقت" أو وقف القصف بصورة مؤقتة.

وتزايد القلق الدولي من الظروف المروعة التي يكابدها 2.3 مليون شخص تحت وقع أعنف ضربات جوية يشنتها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ما دفع القوى الكبرى هذا الأسبوع إلى دعوتها إلى السماح بمثل هذه الوقف لإدخال المساعدات.

موافقة أمريكة

ووصف جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الوقف المؤقت للقتال، بأنه "اتفاق مؤقت ومحلي لوقف القتال لوقت يطول بما يكفي لأداء مهمة منفصلة".

وقال إن الإجابة عن مدة الوقف المؤقت ونطاقه الجغرافي ستكون "حسب الظروف"، وأن عدة فترات من الوقف المؤقت على مدى أكثر من يوم ربما تكون ضرورية.

وتابع: إن كان ذلك ما يتطلبه الأمر، فسنحاول قطعًا إدخال هذا الوقف حيز التنفيذ.

حلفاء الاحتلال يؤيدون الهدنة

وقال وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا للصحفيين يوم الجمعة إن هناك جهودًا تجرى بشكل ثنائي وفي الأمم المتحدة لحث الاحتلال على السماح بشكل من أشكال الوقف المؤقت.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن المناقشات التي تقودها الولايات المتحدة بين مصر ودولة الاحتلال والأمم المتحدة، لتحسين إمكانية وصول المساعدات عبر معبر رفح الحدودي هي محور التركيز الرئيسي حاليا.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض المحادثات، وقال إنهم يسعون أيضًا إلى الحصول على موافقة دولة الاحتلال للسماح بالوقود الحيوي للمستشفيات.

وأضاف إلى أن الاتفاق على هذه النقاط قد يؤدي إلى مزيد من التركيز على تقليص العنف في جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات.

توافق آراء عالمي متزايد

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان: "أرحب بتوافق الآراء العالمي المتزايد على وقف إنساني مؤقت للصراع، وأكرر دعوتي إلى هدنة لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب".

وأضاف، أن 12 شاحنة كانت تدخل غزة يوميًا في المتوسط في الأيام القليلة الماضية، انخفاضًا من 500 شاحنة يوميًا قبل الصراع.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الاختلافات دلالية، لكن "ما نريده هو توقف القتال كي يتسنى دخول المساعدات الإنسانية".