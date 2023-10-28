جيش الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة في صفوفه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكبدت خسائر فادحة في صفوف جنودها، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم السبت.

وأضافت أن "هذا يفسر حالة الهستيريا باستهداف حصد الأرواح البشرية باستخدام القصف الجنوني والقوة النارية المفرطة لتقليص خسائر جيشهم".

ويُواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على المحاور كافة.

أسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل في قطاع غزة وآلاف الجرحى والمفقودين.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد على 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرًا احتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت، أمس الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

إسرائيل تُصدر بيانًا عاجلاً حول العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة:

أصدر "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، بيانًا جديدًا حول تطورات العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت.

وصرح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "نتقدم في مراحل الحرب.. لقد دخلت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة ووسعت نطاق العمليات البرية".

وأضاف، "أن قوات المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية تشارك في هذه العملية".