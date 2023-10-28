قيادي بحماس: تردد الاحتلال في الاجتياح البري يعكس حالة من الارتباك والخوف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "مستشفى الشفاء مهدد بالقصف بعد أكاذيب الاحتلال باستخدامه لأغراض عسكرية من قبل حماس"

وتابع الرشق خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، "القصف الوحشي لأهلنا الليلة الماضية، يأتي في إطار حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا بغطاء أمريكي"

ولفت عضو المكتب السياسي بحركة حماس، أن قطع الاتصالات والإنترنت محاولة، لحجب الحقيقة ومنع ظهور صور جرائم الاحتلال، موضحًا أن جيش الاحتلال يحاول أن يقدم للعالم روايته الكاذبة، بقطع الاتصالات والإنترنت في غزة.

وأكد أن التردد الإسرائيلي في الاجتياح البري لغزة، يعكس حالة من الارتباك والخوف والمقاومة جاهزة للتصدي للعدو.

وفيما يتعلق بحالة الحصار على قطاع غزة، قال "تجويع سكان غزة ومنع المياه والوقود والكهرباء جريمة حرب، ونطالب بالضغط من أجل فتح معبر رفح بشكل مستمر"

وشدد الرشق على ضرورة أن تستخدم الدول العربية جميع وسائل الضغط على العدو الصهيوني ويجب طرد سفرائه"

وأكد أن المقاومة الفلسطينية في كامل جهوزيتها وتتصدى بقوة للعدو الصهيوني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن طائراته تشن هجمات مكثفة غير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، وأنه بدأ عملية برية موسعة في القطاع.

وقطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة،بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.

وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.

وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأوضحت المصادر، أن حركة حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.