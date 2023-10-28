الصحة الفلسطينية: 70 % من شهداء غزة من النساء والأطفال والمسنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365



أعلنت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 7300 شهيد في غزة 70 % منهم أطفال ونساء ومسنين، فضلًا عن إصابة 19 ألفًا، ولا يزال هناك الآلاف تحت الأنقاض.

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، إن "عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 7326، من بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا والمصابين إلى 18967"

وتابع المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي، "يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة في قطاع غزة".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، وأنه بدأ عملية برية موسعة في القطاع.

وقطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة،بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.

وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.

وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأوضحت المصادر، أن حركة حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.