شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر دولة قوية لا تمس".. النائب حازم الجندى: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل طمأنة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، مشيرا إلى أن الرئيس كان حريصا على توضيح الدور الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر حريصة على لعب دور إيجابي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ودفعها نحو التنمية والبناء.

وقال "الجندي"، إن الرئيس السيسي رحب بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار العربي لوقف النار فى غزة، بأغلبية الدول الأعضاء، من أجل إعلان تهدئة تسمح بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع، محذرا من توسعة دائرة الصراع وانزلاق قوى إقليمية في هذه الحرب الأمر الذي سيؤثر سلبا على الأمن والسلم العالمي. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي كان حريصا على طمأنة المصريين، بعد سقوط طائرتين مسيريتن في طابا ونويبع بشبه جزيزة سيناء أمس، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها، وأن مصر بقوية بشعبها وجيشها لا يمكن أن تمس ولا قلق عليها، مطالبا المجتمع الدولى بمراجعة مواقفة تجاه الحرب على غزة حتى لا ينزلق العالم في دائرة العنف وإنهيار القيم الإنسانية التي شيدها العالم على مدار عقود طويلة.

وحذر النائب حازم الجندي، من إصرار قوات الاحتلال على مواصلة الاجتياح البري لقطاع غزة، وما يخلفه من خسائر ضخمة، مشيرا إلى أن القذف الصاروخي الذي قامت به إسرائيل على مدار 20 يوما تسبب في سقوط أكثر من 7 ألاف شهيد، وأنه مع استمرار الاجتياح البري فمن المتوقع أن يزداد حجم الخسائر الإنسانية والمادية، مطالبا بتوفير منفذ آمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بما يتناسب مع الكثافة السكانية داخل القطاع حتى يتحقق الغرض منها في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي أصبح يعاني من نقص المود الغذائية والأدوية ونفاذ الوقود.