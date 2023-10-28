شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية النواب: الرئيس السيسى أكد قوة الدولة المصرية القادرة والرشيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء ملتقي ومعرض الصناعات المصرية تضمنت علي عدة رسائل هامة.

وأضاف "الطماوي"، في تصريحات له اليوم، الرسائل الخاصة بقدرة وقوة الدولة المصرية علي حماية أمنها القومي وسلامة ووحدة أراضيها، وقيام مصر بدور إيجابي مؤثر في دعم القضية الفلسطينية وترحيب مصر بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الداعي لسرعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وكذا أهمية أستمرار دخول المساهمات والمساعدات الأنسانية بأستدامة إلي قطاع غزة.

وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل ايضا رسائل واضحة للمصريين بضرورة العمل الجاد في كافة المجالات، وأهمية تطوير التعليم الفني، مشيرا إلي إمكانية الأستفادة من الأراضي المستردة في كافة المحافظات.

وأشار النائب إيهاب الطماوي، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل أشارات واضحة لدور القوات المسلحة و قوتها الرشيدة في حفظ وحماية الأمن القومي المصري.