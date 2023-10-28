عقيص لميقاتي: "شد حالك" وخذ القرارات المناسبة لأن الكثير من اللبنانيين لا يريدون الحرب

شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، على أن "موقف القوات واضح لمن يريد ان يسمع ويتابع ويقرأ المواقف بعقلانية بعيدا من التخوين المجاني".

وأكد عقيص، في حديث إذاعي، الى أننا "متضامنين مع الشعب الفلسطيني ونعتبر ان ما يحصل اليوم سببه انكار حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة انطلاقاً من مبدأ حل الدولتين وهذا الحل ينقل المنطقة من ضفة الحرب الى ضفة السلام والعيش بسلام".

ولفت الى أننا "لا نخجل ان نقول نحن مع حق الشعب الفلسطيني بالحصول على دولة ولكن ليس على حساب مصلحتنا وأمننا وسيادتنا"، مشدداً على أننا "نعتبر كقوات ان لدينا دولة وجيشا وحكومة تستطيع ان تأخذ قرار الحرب والسلم ويجب الا نتخلى عن سيادة الدولة".

ورأى أن "الجيش يحتاج الى قرار سياسي من الحكومة التي تمثل القرار السيادي اللبناني وعليها ان تطلب انتشاره في المناطق لمنع خروقات القرار 1701"، مضيفاً "كقوى سياسية نقول لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "شد حالك"، كثير من اللبنانيين لا يريدون الحرب فخذ القرارات المناسبة".

وعن الاستحقاق الرئاسي، اعتبر عقيص أن "لا أحد يفكر بالاستحقاق الرئاسي، والآن أكثر من أي وقت نقول لن يكون هناك رئيس من محور الممانعة في لبنان. نريد رئيسا صنع في لبنان وكفى لعبا بمصائر الناس. نحن محاطون بدول دينية ورأيي يقول والتاريخ يقول ان كل دولة قائمة على عقيدة دينية آيلة الى السقوط ان كان اسمها ايران او إسرائيل".

ورأى أن "هدف تحرك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الاخير، محاولة اقصاء قائد الجيش العماد جوزيف عون وتعويم النفس"، مضيفاً "افضل الخيارات التمديد لقائد الجيش في الوقت الحالي".

وعن انتخابات حزب "القوات اللبنانية" الداخلية ،دعا القواتيين الى "المشاركة فيها لأنها محطة يتم فيها استكمال بناء الحزب وإعطاء جرعة من الديموقراطية".