لفت إقليم بنت جبيل- صور في حزب "الكتائب اللبنانية"، إلى أنّ "منذ أيّام، تلتهم النّيران مساحات كبيرة وواسعة من أشجار الكروم والغابات، ووصلت إلى منازل أبناء قرى الشّريط الحدودي، وخصوصًا في علما الشعب ويارين الفارغتَين من السكان نتيجة القصف الإسرائيلي بالقنابل الفسفوريّة".
وناشد في بيان، قوّات اليونيفيل والجيش اللبناني والدفاع المدني وجميع المؤسّسات الرّسميّة "التّدخّل الفوري لإخماد هذه الحرائق، الّتي أتت على أرزاقهم وبدأت تهدّد منازلهم"، مطالبًا المعنيين بـ"الالتفات إلى أوضاع هذه القرى، الّتي هُجّر أهلها خوفًا من نيران الحرب الّتي أُدخلوا فيها قسرًا، نتيجة إهمال وتواطؤ السّلطة السّياسيّة وعجزها عن اتخاذ قرار حاسم يوقف الحرب الدّائرة حاليًّا، والّتي لا شأن لهم فيها".
وأكّد الإقليم أنّ "المطلوب اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، وقف كلّ العمليّات الّتي تستجلب ردودًا إسرائيليّةً تكون في العادة همجيّة مدمّرة، لا قدرة لأحد على تحمّل خسائرها إن كان في الأرواح أو في الممتلكات، في ظلّ هذه الأوضاع الصّعبة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الكتائب"- بنت جبيل: للتدخل الفوري لإخماد الحرائق بالمناطق الحدودية والالتفات لأوضاع أبنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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