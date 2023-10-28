قاسم هاشم: مطلوب خطة سريعة لتقديم احتياجات ومتطلبات القرى الحدودية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "ما تشهده الحدود الجنوبية امر طبيعي في ظل وجود عدو همجي يمارس الاجرام بكل فصوله، ولو لم يكن لبنان يملك عوامل القوة فكان تمادى العدو الاسرائيلي بشكل اوسع وافظع".

وشدد هاشم، خلال جولة له في المنطقة الحدودية، على أن "الجرائم الإسرائيلية في غزة شاهدة على ما يرتكب بحق الأطفال والنساء وعلى مرأى العالم المدعي الحضارة وحامل لواء حقوق الانسان".

وأكد أنه "امام ما يجري اليوم من عدوان يومي على القرى الحدودية الجنوبية من شبعا والعرقوب الى منطقة مرجعيون الحدودية بكل قراها وصولا الى الناقورة اصبح لزاما على الحكومة العمل على دعم صمود ابناء هذه القرى المتشبثين بارضهم رغم ما يتعرضون له من قصف واستهداف الاحياء السكنية".

وأضاف "المطلوب خطة سريعة لتقديم احتياجات ومتطلبات القرى الحدودية بتأمين التمويل وتزويد مجلس الجنوب ومؤسسات الاغاثة بما يحتاجونه للقيام بواجبهم تجاه الناس، لأن بقاء الناس في ارضهم رغم الارهاب والعدوان هو فعل وطني".