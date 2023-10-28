أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن "مشيرة إسرائيلية أغارت على خلية مسلحين كانت تحاول اطلاق قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو الاراضي الاسرائيلية في منطقة بلدة حانيتا".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مسيّرة استهدفت "خليّة" حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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