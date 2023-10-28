"النشرة": قصف إسرائيلي على اللبونة وراميا وعيتا وقذائف فوسفورية على أطراف علما الشعب ومروحين

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "قصف إسرائيلي على اللبونة وراميا وعيتا الشعب، ورمي قذائف الفوسفورية على أطراف بلدتي علما الشعب ومروحين".

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