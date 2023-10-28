قوى الأمن: توقيف مروجَي مخدرات ينشطان في الضبية وضبط كمية منها بحوزتهما

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​ عن قيام مجهولَين بترويج ​المخدرات​ في محلّة ​الضبية​"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّتَيهما، وهما: "ف. و." (من مواليد عام 1997، لبناني) و"م. س." (من مواليد عام 1995، لبناني)".

وكشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2023-10-25، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيف المشتبه فيهما في ساحة ​حلبا​"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشهما، ضُبِطَ بحوزتهما: مسدّس حربي، 44 طبّة بلاستيكيّة تحتوي على مادّة ​الكوكايين​، كميّة من مادّة ​حشيشة الكيف​، ودفتر ورق لفّ سجائر".

ولفتت المديريّة إلى أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن في محلّة الضبيّة، لقاء مبلغ 150 دولارًا أميركيًّا يوميًّا"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".