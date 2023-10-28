مسيرة وإضراب في مخيمي البداوي والبارد استنكارا للعدوان على غزة

نفذت القوى الطلابية الفلسطينية في الشمال مسيرة حاشدة في مخيم البداوي، "استنكارا لما نراه من مجازر وأهوال القصف الجوي والغدر البري من العدو الإسرائيلي بحق قطاع غزة، يندى لها جبين الحر صاحب النخوة والضمير".

وانطلقت المسيرة من أمام محطة سرحان قبل أن تجوب شوارع المخيم وأحيائه.

وسبق ذلك إعلان القوى الطلابية الفلسطينية في الشمال أن اليوم السبت هو يوم إضراب لجميع مدارس "الأونروا" في المخيم.

كذلك شهد مخيم نهر البارد مسيرة وإضرابا للمناسبة.