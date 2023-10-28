الدفاع المدني في غزة: القصف الإسرائيلي ليلًا دمر كليًا مئات المباني والمنازل وغيّر معالم القطاع

أكّد مدير إعلام ​الدفاع المدني​ في قطاع ​غزة​، محمود بصل، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّ "مئات المباني والمنازل دُمّرت كليًّا، وآلاف الوحدات تضرّرت"، نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف اللّيلة الماضية على القطاع. وأشار إلى أنّ عمليّات القصف الكثيفة أدّت إلى تغيّر "معالم غزة ومحافظة الشمال".

وقد أحدثَ القصف حفرًا في الشّوارع، وسوّى العديد من المباني بالأرض في المنطقة.

وكان قد زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرات حربيّة أغارت اللّيلة الماضية على نحو 150 هدفًا تحت الأرض في شمال ​​قطاع غزة​​، حيث تمكّنت الطّائرات خلال الغارات من قتل مقاتلين من حركة "حماس"، وتدمير أنفاق قتاليّة ومناطق قتال تحت الأرض، بالإضافة إلى بنى تحتيّة إرهابيّة أخرى تحت الأرض".