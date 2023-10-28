"هآرتس" كشفت عن منشور يهدد أهل الضفة: "أمامكم فرصة للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة"

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ليلة أمس، عن "منشور يُعتقد أن مستوطنين يهود وزعوه في الضفة الغربية المحتلة، ويهددون فيه أهلها بالترحيل القسري إلى الأردن".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت، أن "مواطنين في الضفة الغربية المحتلة عثروا على المنشور المكتوب باللغة العربية".

وجاء فيه أن "حركة حماس ارتكبت أكبر خطأ تاريخي معلنة عن الحرب علينا"، في إشارة إلى معركة "طوفان الأقصى" الذي شنتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول الجاري.

ولا يحمل المنشور توقيع جهة ما، لكنه خاطب الفلسطينيين بـ"أهالي العدو في الضفة اليهودية"، وهدد المنشور سكان الضفة الغربية، قائلا إن أمامهم فرصة "للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة".