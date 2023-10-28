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كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ليلة أمس، عن "منشور يُعتقد أن مستوطنين يهود وزعوه في الضفة الغربية المحتلة، ويهددون فيه أهلها بالترحيل القسري إلى الأردن".
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت، أن "مواطنين في الضفة الغربية المحتلة عثروا على المنشور المكتوب باللغة العربية".
وجاء فيه أن "حركة حماس ارتكبت أكبر خطأ تاريخي معلنة عن الحرب علينا"، في إشارة إلى معركة "طوفان الأقصى" الذي شنتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول الجاري.
ولا يحمل المنشور توقيع جهة ما، لكنه خاطب الفلسطينيين بـ"أهالي العدو في الضفة اليهودية"، وهدد المنشور سكان الضفة الغربية، قائلا إن أمامهم فرصة "للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة".
كانت هذه تفاصيل خبر "هآرتس" كشفت عن منشور يهدد أهل الضفة: "أمامكم فرصة للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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