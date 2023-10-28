بفضل شعبها وجيشها .. السيسي للمواطنين: ماتقلقوش وشوفوا شغلكم وحياتكم

الشارقة - اميمة ياسر - طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بشأن الاحداث الجارية في المنطقة، قائلا : "بشوف بنفسي بعض التعليقات وتفاعل شبابنا مع الأحداث الجارية.

وأكمل الرئيس السيسي، خلال إفتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة: الله عز وجل هيحفظ البلد دائما، لأن إحنا لم نعتمد على سياسات غدر وخسة أو مصالح.. بل كنا نستهدف إحداث استقرار وبناء وتعمير.

وأوضح أن الدولة المصرية قادرة على حماية بلدها تماما، بفضل شعبها وجيشها وقيادتها.

ووجه رسالة قائلاً : بقول ماتخافوش وشوفوا شغلكم وعيشوا حياتكم .