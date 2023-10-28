اخبار العالم

بفضل شعبها وجيشها .. السيسي للمواطنين: ماتقلقوش وشوفوا شغلكم وحياتكم

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بشأن الاحداث الجارية في المنطقة، قائلا : "بشوف بنفسي بعض التعليقات وتفاعل شبابنا مع الأحداث الجارية.

وأكمل الرئيس السيسي، خلال إفتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة: الله عز وجل هيحفظ البلد دائما، لأن إحنا لم نعتمد على سياسات غدر وخسة أو مصالح.. بل كنا نستهدف إحداث استقرار وبناء وتعمير.

وأوضح أن الدولة المصرية قادرة على حماية بلدها تماما، بفضل شعبها وجيشها وقيادتها.

ووجه رسالة قائلاً : بقول ماتخافوش وشوفوا شغلكم وعيشوا حياتكم .

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا