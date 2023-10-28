شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الفريق الأول الكروي بنادي برينتفورد فى ديربي لندن المقرر لها الواحدة والنصف ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي لمواجهة برينتفورد

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي علي النحو التالي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: كوكوريلا،سيلفا، ديساسي،كولويل.

في خط الوسط: جالاجير، كايسيدو، كول بالمر، رحيم ستيرلنج.

خط الهجوم: تونى مادويكي، نيكولاس جاكسون

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مؤخرا فى تحقيق 3 انتصارات متتالية قبل أن يسقطون في فخ التعادل في ديربي شمال لندن أمام نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أرسنال بنتيجة هدفين لكل فريق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 12 نقطة، فيما يقبع الفريق الأول الكروي بنادي برينتفورد في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.