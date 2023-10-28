إسرائيل توسع عملياتها في غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري وحتى اليوم، إلى 7703 قتلى، بينهم 3195 طفلا.
وذكرت الوزارة في بيانها، أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة باستهدافه العائلات الفلسطينية، بالقصف العنيف أمس".
يأتي ذلك عقب إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في وقت سابق أن "القوات البرية ستوسع نشاطها البري" في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.
وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.
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