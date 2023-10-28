وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في الأردن ومصر والمغرب الأوضاع الخطيرة في غزة

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالات هاتفية بنظرائه الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والمغربي ناصر بوريطه.

وناقش مع وزراء هذه الدول، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري.

كما بحث معهم سبل تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دولياً للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.