شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي تحمل رسائل طمأنة للمصريبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد ألفتاح السيسى اليوم خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولى للصناعة، تضمنت عدد من الرسائل الهامة التى تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها الكبيرة على حماية أمنها القومى وفى نفس الوقت حرصها على استكمال خطوات البناء والتنمية رغم التحديات.

وثمن الجبلي، كلمة الرئيس، بأن مصر دولة قوية جدًا لا تمس، محذرا من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، ومعلنا تمسك الدولة المصرية بخطواتها الساعية إلى الاستقرار والسلام فى المنطقة.

كما ثمن الجبلي، حرص الرئيس السيسى على طمأنة الشعب المصري، مما يحدث بالمنطقة، وتأكيده قيام الدولة ببذل جهود كبيرة لدعم الشعب ألفلسطينى وتوصيل المساعدات الإنسانية والسعى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية كلمة الرئيس عن قطاع الصناعة، وإعلأنه استعداد الدولة تقديم أى دعم لزيادة الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي.

وأوضح الجبلى، أن الرئيس السيسى كان له دورا كبيرا خلال ألفترة الأخيرة بتذليل عدد من العقبات أمام الاستثمارات فى مصر، وذلك بهدف التوسع فى حجم الاستثمارات داخل مصر، وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وبالتإلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

كما أكد الجبلي، أهمية إعلان الرئيس عن الاستعداد لإنشاء 100 مدرسة للتعليم ألفنى، موضحا أن تطوير التعليم ألفنى، خطوة هامة فى طريق تطوير المنتج المحلى وزيادة حجم الاستثمارات المحلية.

وأشار الجبلي، إلى أن كلمة الرئيس تؤكد وجود عزيمة وإرادة وإصرار على مواجهة التحديات للوصول إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى والنهوض الاقتصادى بالجمهورية الجديدة.